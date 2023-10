Stiri pe aceeasi tema

- Fursecurile se numara printre cele mai iubite deserturi, iar cele preparare in casa vor avea o savoare speciala. Desertul se prepara in doar cateva minute și ai nevoie de puține ingrediente pentru ca rezultatul sa fie unul delicios.

- Majda a revenit la Share in Bucate, dar nu oricum, ci alaturi de MAGGI Ideea Zilei. In aceasta ediție, frumoasa prezentatoare TV le arata pasionaților de gastronomie secretul unei rețete de nota 10, simpla și rapida, pregatita in mai puțin de 30 de minute: pui in sos cremos cu usturoi.

- In ultimul timp, checul cu lamaie face furori in randul gospodinelor. Desertul racoritor este tot mai iubit și acest lucru se datoreaza consistenței sale moale și ușor umeda. Mai mult, aroma de citrice va impresiona pe toata lumea. Pentru prepararea acestuia vei avea nevoie de doar patru ingrediente.…

- Astazi a sunat clopoțelul, iar parinții se pregatesc cu tot ceea ce pot pentru prima zi de școala din acest an a copiilor lor. Ei bine, odata cu inceperea școlii ne-am gandit sa-ți prezentam o rețeta delicioasa de pizza pentru pachetul de la școala pe care il vei pune copilului. Este o delicatesa pe…

- Desertul cel mai bun pentu inceputul de toamna: Cheesecake cu struguri si fulgi de migdale. Cheesecake cu struguri si fulgi de migdale – Ingrediente 400 g biscuiti 100 g unt 25 g gelatina 50 ml apa fiarta 500 g crema de branza 400 […]

- Este important sa facem distincția intre senzația de foame și dorința inexplicabila de a consuma un anumit aliment. Aceasta dorința in mod special poate dezvalui carențe importante din organism și explica natura acestei pofte intense.Ti-e pofta de ciocolata?Ciocolata este bogata in magneziu, asa ca…

- Cand vine vorba de deserturi, cheesecake-ul ramane o alegere irezistibila pentru cei ce iși doresc sa incerce ceva dulce, dar rafinat. Iata cum trebuie sa procedezi atunci cand vine vorba de o rețeta de cheesecake cu caise.

- Este vara, iar afara temperaturile sunt foarte ridicate in acest sezon. Daca iți este foarte cald și vrei sa te racorești cu ceva, insa nu ai idee cu ce, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai delicioasa și simpla rețeta pentru inghețata fara zahar. Acest…