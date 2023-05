Stiri pe aceeasi tema

- Momentele petrecute alaturi de oamenii dragi din viața noastra sunt cele mai importante, așa ca trebuie sa le apreciem pe masura! Iți prezentam cea mai simpla și rapida rețeta pentru prajitura Brownie. Iata ce trebuie sa faci, pas cu pas, daca iți dorești sa iți surprinzi familia cu acest desert delicios…

- Weekend-ul se apropie cu pași repezi, iar daca ai aflat ca ai musafiri și nu ai nici cea mai mica idee cum sa-i surprinzi, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu solția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tortul cu doua tipuri de mousse. Este un desert cu adevarat…

- Este weekend, maine ai musafiri și nu ai idee ce sa le gatești? Ei bine, nu-ți face niciun fel de problema, pentru ca noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura cu biscuiți și ciocolata. Chiar și un copil o poate gati, cam atat de simpla este. Iata care…

- Daca ai ramas in pana de idei la capitolul dulciuri, poți incerca rețeta de crema de lamaie Lemon curd, care poate fi intinsa pe paine, dar și ca umplutura pentru clatite, torturi ori prajituri. Practic, este un desert care se obține dintr-un amestec de lamaie, zahar și unt.

- Daca nu știi ce sa mai gatești și vrei sa-ți bucuri papilele gustative cu un preparat delicios, noi iți prezentam rețeta de cornulețe cu crema de mac și cacao care se prepara rapid și ai nevoie de doar cateva ingrediente. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmezi!

- Iți dorești sa ii surprinzi pe cei dragi cu un desert delicios in acest weekend, dar nu ai nicio idee, iar totodata nu vrei sa petreci prea mult timp in bucatarie? Noi venim in ajutorul tau și iți prezentam cea mai simpla și rapida rețeta de prajitura cu malai și dovleac. Un preparat special pentru…

- Daca ești in pana de idei la capitolul dulciuri, rețeta de mai jos poate sa fie alegerea ideala. Checul la metru in doua culori iți va aminti, cu siguranța, de gustul copilariei și unde mai pui ca se pregatește rapid.

- Ne aflam in postul Paștelui și ai ramas in „pana” de idei, nu știi ce sa mai gatești? Ei bine, noi iți sarim in ajutor și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru placinta cu mere de post. Este un desert delicios pentru toți pofticioșii. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie,…