Ei bine, nu sunt puțini cei care trec pe langa fastfood-uri și sunt tentați sa cumpere un burger, insa care apoi renunța la aceasta idee știind ca este o mancare nesanatoasa și cu un mare surplus caloric. Chef Catalin Scarlatesc a venit in ajutor, cu o rețeta de burger facut chiar la tine in bucatarie, fara ingrediente bogate in grasimi. Iata cum se prepara și cum sa ii surprinzi pe cei dragi!