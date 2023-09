Stiri pe aceeasi tema

- Delicioasa și ușor de preparat, placinta cu mere va fi perfecta daca la final se adauga puțin iaurt. Ingredientul secret a fost dezvaluit de chef Florin Dumitrescu. Un alt element surpriza al desertului este taierea merelor in cuburi cat mai mari pentru un gust intens.

- Toamna bate la ușa, așa ca este timpul sa ne umplem camara cu conserve delicioase. Gospodinele pregatesc din timp bunatați, iar printre acestea se numara și bulionul de roșii fara fierbere. Acest sos este delicios, plin de vitamine și se pastreaza foarte bine in timpul iernii. Iata rețeta de bulion…

- Tocana de legume la borcan pentru iarna reprezinta o modalitate excelenta de a pastra savoarea și prospețimea verii pe tot parcursul anului. Fie ca ești un iubitor al conservelor sau dorești sa profiți de recolta generoasa a gradinii tale, o tocana de legume la borcan poate fi o soluție gustoasa și…

- Foarte mulți oameni au renunțat la sucurile din comerț, lesne de ințeles de ce, și au inceput sa iși prepare acasa bauturi racoritoare. Printre acestea se regasește, binențeles, limonada. Ce sa pui in limonada ca sa fie dulce și gustoasa. Ingredientul secret, nu e vorba de zahar. Rețeta de limonada…

- Placinta cu mere este una dintre cele mai gustoase deserturi și iubita de mulți romani. Este un preparat foarte delicios și ușor de pregatit. Aflați in randurile urmatoarea care este cea mai ușoara rețeta de placinta cu mere. Cea mai ușoara rețeta de placinta cu mere. Desert gustos și ușor de preparat…

- Pentru a prepara un sos de berbecue ca la carte trebuie sa știi ca acest sos variaza, dar majoritatea includ oțet, pasta de tomate sau maioneza ca baza, precum și fum lichid, praf de ceapa, condimente precum muștar și piper negru și indulcitori precum zahar sau melasa. Primele sosuri barbeque facute…

- Foarte mulți oameni aleg sa țina post. Cum zielele de post sunt lungi și multe, gospodinele raman adesea fara idei de preparate. Din fericire, venim in ajutorul acestora cu o rețeta de ardei umpluți de post. Pentru un preparat delicios e necesar sa nu omiți ingredientul secret, pe care maicuțele de…

- Regele Charles al III-lea este rasfațat cu delicioasele preparate romanești, in vizita sa de cinci zile, in țara noastra, avand in meniu zacusca, dar și gem de rubarba. Cum se prepara acest desert, aflat acum in atenția tuturor romanilor? Maestrul bucatar Petrișor Tanase ne-a oferit, in exclusivitate…