Reteta coliva. Cum sa te pregatesti pentru Mosii de iarna. Ce se face de pomenirea mortilor Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit? Cine poate fi pomenit? Se pot pomeni toti cei care au murit nedespartiti de Biserica. Nu pot fi pomeniti cei care au murit in dispret cunoscut fata de Dumnezeu. Precizam ca orice slujba a Bisericii se savarseste numai pentru cei care sunt membri ai ei, adica au devenit prin Sfintele Taine, madulare ale Trupului tainic al lui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Moșii de Iarna sau Sambata Morților pica anul acesta pe 22 februarie. Creștinii se pregatesc pentru pomana, iar ca aceasta sa fie primita trebuie sa respecte tradițiile vechi legate de Moșii de iarna. Moșii de ianra 2020 deschid seria celor șapte sambete ale morților. Acestea se vor incheia cu Sambata…

- Sambata, pe 22 februarie, in toate bisericile vor rasuna, din nou, clopotele și cantarile religioase pentru pomenirea celor adormiți. De la Moșii de Iarna, așa cum este denumita sarbatoarea, și pana-n sambata lui Lazar (pe 11 aprilie), cea dinaintea Floriilor, va exista un ciclu de pomenire a celor…

- Obiceiul cere sa se dea de pomana sarmale, placinta, vin, coliva, colaci, fructe sau chiar si lumanari aprinse. La mormintele rudelor oamenii trebuie neaparat sa aprinda cel putin doua lumanari, care au rolul de a incalzi sufletele mortilor. Cei batrani isi aduc aminte ca Mosilor de iarna…

- Aveti nevoie de urmatoarele ingrediente: 250 de grame de arpacaș, 200 grame de zahar, un litru de apa, 150 grame de miez de nuca, 100 grame de stafide, o esența de rom, coaja de lamaie. Mod de preparare Se spala arpacașul in noua ape, dupa care se pune la fiert cu un litru apa. Se…

- Astazi sarbatorim Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos sau, ziua de naștere a pacii, bucuriei și mantuirii noastre. Caci, atat de mult a iubit Dumnezeu lumea incat, l-a trimis pe Unicul Sau Fiu, sa se nasca, sa creasca si sa se rastigneasca pentru mantuirea noastra. Articol publicat in Jurnlul de…

- Gigi Becali a mentionat o data in plus relatia apropiata cu divinitatea si a spus ca distractia nu este o prioritate. Gigi Becali a dezvaluit tara in care vrea sa emigreze. A facut deja primele demersuri pentru obtinerea cetateniei "Bucuria mea e in biserica. De Craciun la biserica,…

- Parohul comunitatii ortodoxe romane „Sfintele Parascheva si Genoveva” din Paris, parintele Razvan Ionescu, a lamurit tendinta societatii de a-l alunga pe Hristos din Sarbatoarea Nasterii Domnului, despre pornirea unora dintre noi de a trai fara raspuns la „condiționarile slabiciunilor noastre in…

- Sfantul Ierarh Nicolae – San Nicoara – este patronul soldatilor, al marinarilor, al fetelor sarace, este considerat ocrotitorul copiilor si al celor acuzati pe nedrept. In seara de 5 decembrie, copiii isi lustruiesc ghetele, asteptandu-l pe Mos Nicolae, care vine sa le aduca daruri.…