Novak Djokovic: „Nu este sfârșitul lumii”

Tenismenul sârb, Novak Djokovic, a transmis în timp ce se afla la inaugurarea unui complex de tenis în Bosnia că „nu este sfârşitul lumii” dacă nu va juca la ediţia din acest an de la US Open, potrivit RMC Sport. Novak Djokovic nu poate participa la US Open pentru că nu este vaccinat anti-Covid. Sârbul a… [citeste mai departe]