Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Chișinau a deschis trei instituții sociale in Chișinau pentru copii, tineri și adulți. Una dintre instituțiile nou deschise este Centrul municipal de zi pentru copiii cu boli rare și autism „Fluturele albastru”. {{675308}}Potrivit autoritaților municipale, acesta este primul centru creat la…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este implicata in InIm Institute, parte a programului BEING care reprezinta o initiativa internationala pentru sanatatea mintala a tinerilor. Programul sustine cercetarea si inovatia in 13 tari si este gazduit de Grand Challenges Canada in parteneriat…

- Strategia propagandei ruse in Romania, pe rețelele sociale și la televizor. Cum circula pe sub radar, narațiunile nocive Propaganda rusa și-a rafinat mesajele destinate publicului din țarile de interes și folosește, in 2023, tehnici mai greu de depistat, arata un raport Global Focus. Același raport…

- Pacienții cu leucemie in stadiu terminal care nu au raspuns la tratament au acum speranța de a se vindeca, datorita unei noi pastile experimentale, dar foarte promițatoare, numita Revumenib, care a eliminat complet cancerul la o treime dintre participanții la un studiu clinic din Statele Unite. Deși…

- Andreea Antonescu, concurenta de la America Express, este o mamica fericita și implinit. Artista se mandrește cu cele doua fiice ale sale ori de cate ori are ocazia. De curand, aceasta a luat pe toata lumea prin surprindere cu o imagine spectaculoasa in care apare Sienna, fetița ei cea mare.

- „M-am nascut prematur la 990 de grame, nascandu-ma așa medicii nu mi-au mai protejat ochii pentru ca au considerat ca voi deceda, lucrurile au evoluat inspre bine, insa am ramas fara vedere din cauza faptului ca mi-au ars retina, ei mi-au pus leucoplast in loc sa-mi puna ochelari.Am fost șapte in acel…

- Statele Unite s-au declarat miercuri "extrem de ingrijorate" de violenta din Cisiordania dupa moartea a zece palestinieni intr-un raid militar israelian la Nablus, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…