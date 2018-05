Irina Rimes, probleme grave cu depresia. Cântăreaţa face mărturii cutremurătoare: Nu avea nevoie nimeni de mine

„Eu am muncit. Am fost şi în depresie, am fost şi am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili… [citeste mai departe]