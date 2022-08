Stiri pe aceeasi tema

- 926 de candidați inscriși, cu 1.636 de opțiuni de examinare, au susținut, in perioada 18-21 iulie, examenele de atestare tehnico-profesionala pentru verificatori de proiecte și experți tehnici, anunța ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. In acest moment, procedura de corectare a celor 1.748 de fișe…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus marți, 26 iulie, ca presedintele US Exim Bank, Reta Jo Lewis, a reiterat dorinta de a sprijini investitiile strategice in dezvoltarea programului nuclear civil in Romania."Am continuat discutiile despre constructia noilor reactoare de la Cernavoda…

- Romania produce, in medie, 74% din propriul consum intern brut de energie. In UE, doar Estonia, cu 102% și Suedia, tot cu 74%, sunt peste noi/la același nivel. Datele apar intr-un material Bloomberg din 25 octombrie 2021. Italia, cu 24%, Lituania, 26%, Portugalia/Grecia, 27% și Spania/Irlanda cu 28%…

- Dezvoltarea programului nuclear civil si intarirea parteneriatului strategic in domeniul energiei sunt prioritatile pe care le voi aborda in cadrul vizitei de lucru pe care o fac saptamana aceasta in SUA, a anuntat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Astazi am avut un dialog foarte bun, la Washington,…

- Nuclearelectrica announces the Unit 1 Refurbishment Project's advancement by signing the first contract with Candu Energy, member of the SNC-Lavalin group, and the Design Authority of Unit 1 and OEM (Original Equipment Manufacturer) for CANDU technology, in phase II of the project, according to a…

- Populația lumii o sa depașeasca pragul de 8 miliarde de oameni. Care este data la care se preconizeaza schimbarea Populația lumii o sa depașeasca pragul de 8 miliarde de oameni. Care este data la care se preconizeaza schimbarea Un nou raport publicat de catre Organizația Națiunilor Unite arata faptul…

- Lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 1 a Centralei de la Cernavoda au fost finalizate, iar unitatea a fost sincronizata marti la Sistemul Energetic National, miercuri atingand puterea nominala, informeaza SN Nuclearelectrica printr-un comunicat.

- Romania are șansa de a deveni o putere energetica in regiune. Cum vad jurnaliștii americani viitorul energiei in țara noastra Romania are șansa de a deveni o putere energetica in regiune, scrie New York Times intr-o analiza dedicata pieței energiei din țara noastra. Jurnaliștii americani vorbesc despre…