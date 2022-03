Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei zile in care presa din toata lumea a scris despre dispariția din spațiul public a ministrului rus al apararii, Serghei Șoigu, pagina oficiala de Facebook a Ministerului Apararii de la Moscova a publicat sambata de dimineața un video in care apare generalul și despre care se scrie ca e de la…

- Armata ucraineana susține ca l-a ucis pe generalul locotenent rus Yakov Rezantsev. Acesta ar fi al șaptelea general din cadrul trupelor de invazie care moare pe front in luna care a trecut de la debutul razboiului declanșat de Vladimir Putin. Informația nu a fost confirmata de presa rusa sau de surse…

- Armata ucraineana a confiscat planurile militare rusești privind razboiul impotriva Ucrainei de la o Brigada ruseasca in care se arata ca invazia ar fi fost aprobata inca de la 18 ianuarie, scrie Pravada.com. „Forțele armate ale Ucrainei reușesc sa provoace pierderi invadatorilor ruși. Pierd echipamente…

- In locul celor doi, președintele a numit doi militari. Decretele au fost publicate pe site-ul oficial al președintelui.Șeful administrației locale din Odessa a fost inlocuit cu Maksim Marcenko, iar Oleksandr Skiciko, șeful administrației locale din Cerkasi cu Ihor Taburet.Maksim Marcenko este colonel…

- Secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare al Ucrainei, Aleksei Danilov, a declarat ca reprezentanti ai FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) au oferit informatii despre cecenii trimisi in Ucraina, ceea ce a ajutat la eliminarea grupului, au relatat marti

- Uniunea Europeana a cerut centrului sau de sateliți din Madrid sa transmita Ucrainei informații detaliate despre mișcarile forțelor militare ruse, a anunțat luni seara șeful diplomației europene, Josep Borrell, citat de Reuters. El a anunțat ca statele UE sunt determinate sa ajute Ucraina in razboiul…

- UPDATE 12:33 // Negocierile între delegația Ucrainei și cea a Rusiei au început. Transmisiunea live a fost oprita. Vom reveni cu detalii în cel mai scurt timp. Delegatia ucraineana a ajuns în urma cu puțin timp la frontiera belaruso-ucraineana, unde urmeaza…

- Tensiunea nu se diminueaza in criza euro-ucraineana. Noi manevre militare sunt in curs de desfașurare la frontiera Belarus cu Ucraina, iar altele sunt anunțate in Marea Neagra. Pe frontul diplomației, tentativele de calmare a situației sunt pentru moment in impas. Joia trecuta, la Berlin, discuțiile…