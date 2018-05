Stiri pe aceeasi tema

- Tatal familiei a provocat explozia unei masini capcana, doi fii in varsta de 18 si 16 ani au folosit motocicleta in atac si mama a fost cu alti doi copii de 12 si 9 ani. Primul atac a fost comis in Biserica Santa Maria, in urma caruia patru persoane au murit, inclusiv atacatorul. "Sotul…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat duminica atacurile comise asupra mai multor biserici in Indonezia soldate cu cel putin 11 morti si zeci de raniti, relateaza AFP. "Trei atacuri sinucigase" s-au soldat cu morti si raniti ''in randul gardienilor de la biserici si…

- Atacuri cu bomba la trei biserici creștine din Indonezia. Cel putin 10 persoane și-au pierdut viața și in jur de 40 au fost ranite dupa ce trei atacatori kamikaze s-au aruncat in aer in al doilea cel mai mare oraș din Indonezia, Surabaya, scrie BBC News. Aproximativ 40 de persoane au fost ranite in…

- Reteaua terorista Stat Islamic a mentinut prin brutalitate si birocratie controlul asupra teritoriilor pe care le-a ocupat in Irak si Siria, unde instituise un "califat", arata mii de documente obtinute de cotidianul The New York Times.

- Atacul, produs in apropierea unui hotel, a vizat coloana in care se afla seful securitatii orasului, a anuntat Ministerul de Interne.Martori oculari, politia si armata au format un perimetru de securitate in jurul locului exploziei.Atacul nu a fost revendicat deocamdata, dar se…

- Decizia a fost luata de o instanta din orasul Komotini, situat in nord-estul Greciei. Islamistul in varsta de 33 de ani a negat ca ar face parte din organizatia terorista sunnita Stat Islamic, precizand ca era membru al grupului insurgent Armata Siriana Libera, potrivit Mediafax.

- Procurorii din Ankara au emis, luni, 20 de mandate de arestare pe numele unor indivizi suspectati de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, iar 12 persoane au fost deja arestate de catre Politia turca, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Irakul a extradat in Rusia patru femei si 27 de copii suspectati ca au legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, relateaza postul irakian Al-Sumaria, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.