- Mitinguri anti-razboi au avut loc in mai multe orașe ale lumii. Cetațenii din SUA, Spania, Australia, Mexic, Georgia au ieșit in strada cu steagul Ucrainei și pancarte in susținerea poporului ucrainean.Sute de locuitori din New-York și-au exprimat astfel sprijinul pentru Ucraina.

- Mai multe familii de refugiati din Ucraina au ajuns si in judetul Botosani. Acestia au fugit de razboiul dintre Rusia si Ucraina si rataceau in zona unei benzinarii din Saveni. Au fost gasiti de un botosanean care i-a cazat la doua pensiuni din judet.

- Bruxelles-ul protejeaza Ucraina si a impus sanctiuni impotriva a 5 membri ai Dumei federale. Acuzatia este ca ar fi subminat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta tarii si ca a destabilizat-o.

- Mai mulți ucraineni care au fost luați cu autobuzele trimise de separatiștii pro-ruși au ramas intr-un oraș din Rusia, la 20 de kilometri de granița cu Ucraina, relateaza publicația rusa Novaia Gazeta, in timp ce alte publicații ruse anunța ca unele centre sunt de deja pline. publicație. Dupa un anunț…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca pachetul de sancțiuni ”robust și cuprinzator” care ar putea fi impus in cazul Moscovei vizeaza și gazoductul Nord Stream 2, care ajunge din Rusia direct in Germania, pe sub Marea Baltica, ocolind Ucraina, relateaza Reuters , citand publicațiile…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu este nevoie in acest moment sa ne pregatim pentru razboi, deoarece „nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri”. „Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia…

