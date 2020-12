Rețeaua Profi încheie 2020 cu 1.404 magazine în toată țara In pragul sarbatorilor de iarna, rețeaua Profi anunța ca a deschis ultimele doua magazine din acest an, in localitațile Fantanele și Rușii Munți și ca incheie anul cu 1.404 unitați. „Deși pandemia de Covid-19 a facut ca acest al 20-lea an din existența Profi sa fie unul deosebit de dificil, avem numeroase motive sa sarbatorim”, a declarant Pawel Musial, directorul general al rețelei. „Nu doar ca ne-am continuat dezvoltarea și am ajuns la acest numar impresionant de unitați, dar am și evoluat la un nou nivel prin deschiderea noilor magazine concept din Ploiești și Craiova, ca sa enumar doar doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

