In urma unei sesizari a forului de control a USR Diaspora, cu privire la plata cotizației din partea unor membri in condiții suspecte, mai mulți membri au ținut sa faca publice infracțiunile și marșaviile care au loc in interiorul acestui partid in care romanii și-au pus speranțe deșarte. “Din mai multe motive personale, nu am mai avut calitatea de membru activ de aproximativ un an și jumatate. Am incetat sa mai cotizez și, in mod direct și firesc, sa dețin responsabilitați sufragistice in cadrul USR. Totodata am considerat ca este necesar sa continui sa mențin un contact minim cu singura formațiune…