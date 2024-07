Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de trenuri de mare viteza din Franța a fost afectata de acte de vandalism, inainte de startul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Operatorul de trenuri SNCF a anunțat in dimineața zilei de vineri ca a fost ținta un atacuri, iar mai multe linii TGV (trenuri de mare viteza) au fost afectate.…

- Cu cateva ore inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, au fost semnalate trei incendii la calea ferata, pe liniile de mare viteza Atlantic, Nord si Est, iar traficul feroviar a fost grav perturbat, in special la Gara Montparnasse din Paris, relateaza Le Figaro, informeaza…

- Caile ferate franceze (SNCF) anunța ”un atac masiv in noaptea de joi spre vineri”, cu scopul de a paraliza rețeaua sa de trenuri de mare viteza TGV, anunța agenția France Presse. Traficul pe liniile Atlantic, Nord și Est va fi ”foarte perturbat”, cu doar cateva ore inainte de ceremonia de deschidere…

- Autoritațile franceze spun ca au reținut un barbat rus suspectat ca planuiește destabilizarea Jocurilor Olimpice. Un barbat in varsta de 40 de ani, nascut in Rusia, a fost arestat marți in apartamentul sau din Paris, se arata intr-un comunicat de astazi al parchetului din Paris, informeaza Associated…

- Autoritațile franceze au anunțat vineri, 5 iulie, ca au facut mai multe arestari pe fondul unor amenințari teroriste aparute in contextul in care la finalul acestei luni incep Jocurile Olimpice de la Paris, relateaza agenția de presa DPA, citata de Agerpres.Ministrul de Interne, Gerald Darmanin, a precizat…

- Primul tur al alegerilor parlamentare anticipate din Franța, in care partidul președintelui francez Emmanuel Macron a pierdut, este o lecție importanta pentru autoritațile Moldovei, deoarece "atunci cind nu ai reforme și politici orientate spre situația interna din țara, primești o evaluare corespunzatoare…

- Un numar de 313 ofiteri de politie si membri ai garzii civile spaniole vor fi dislocati la Paris, Franța, pentru a participa la operatiunile de securitate din timpul Jocurilor Olimpice (26 iulie - 11 august), a anuntat joi Ministerul de Interne spaniol. Autoritatile franceze au fost cele care au solicitat…

- Pregatiri ca de razboi! Franta vrea sa foloseasca sistemul de aparare aeriana al Greciei pentru Jocurile Olimpice (presa)Franta a cerut sa imprumute un sistem de aparare antiaeriana grecesc pe durata Jocurilor Olimpice de la Paris, informeaza cotidianul grec Kathimerini, potrivit Politico, scrie…