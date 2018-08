Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a picat! Reteaua de socializare a fost imposibil de accesat, vineri dupa-amiaza, in mai multe tari ale lumii. Și utilizatorii din Romania au intampinat probleme. Unii s-au plans ca mesajele le-...

- Rețeaua de socializare Facebook nu funcționeaza in Romania! Probleme sunt in mai multe state din lume. Cei care vor sa acceseze Facebook, nu reușesc sa vada imagini sau clipuri video, ci doar texte.știre in curs de actualizare This is not a drill. Facebook is DOWN! #facebookdown pic.twitter.com/EduP5qv9F3—…

- Un șofer de TIR din Romania care a fost prins furand motorina din rezervorul unui camion strain, intr-o parcare din Spania, de langa Barcelona, a primit o lecție pe care, cu siguranța, nu o va uita prea curand. Isprava a fost povestita pe Facebook, pe un grup al șoferilor care calatoresc in Europa, Soferi…

- Aplicatia Messenger de la Facebook are mari probleme in mai multe zone ale Europei, inclusiv in Romania. Aplicația pentru mesaje a este offline pentru utilizatori iar multe mesaje au fost șterse automat, iar altii utilizatori se plang ca nici nu mai vad mesajele primite.

- Filosoful Mihai Sora indeamna, duminica, oamenii sa participe la proteste, anuntand o ”vara incarcata si fierbinte”. ”Dragi sobo, ne vedem la Girafa. Daca nu ne-am topit la minus 15 grade, nu vom ingheta la plus 30”, scrie filosoful pe Facebook, titreaza News.ro. ”Dragi sobo, ne vedem la Girafa: in…

- O echipa avizata de cercetatori au facut o descoperire șocanta, anunța presa in Marea Britanie. Iranul desfașoara un program de rachete care are menirea sa țina la distanța Europa și SUA. Mai mult, afirma aceștia, arma pregatita de Iran poate sa zdrobeasca cele doua continente.

- Firma de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca a accesat ilegal datele a zeci de milioane de utilizatori pentru campania presedintelui SUA Donald Trump si cea pro-Brexit, a inceput procedurile de intrare in faliment cu divizia din Statele Unite, relateaza Mediafax . Procedurile de faliment fac…

- Se intampla foarte rar ca rețeaua Instagram, deținuta de compania Facebook sa aiba probleme de funcționare, dar atunci cand acestea apar, situația este raportata drept foarte drastica de catre utilizatori.