Reteaua de sanatate REGINA MARIA lanseaza Clinica Virtuala, platforma de consultatii medicale online

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul generat de evolutia pandemiei COVID-19 si in deplin acord cu masurile impuse de catre autoritati, Reteaua de sanatate REGINA MARIA le asigura abonatilor posibilitatea de a accesa in continuare serviciile medicale de care au nevoie, prin platforma online Clinica Virtuala. Consultatiile…

- ARES, lider in cardiologia din Romania, anunța lansarea campaniei #STAIACASA cu inima sanatoasa, prin care va oferi consultații online gratuite tuturor pacienților cardiaci care au nevoie de asistența medicala in aceasta perioada.Pacienții cu un istoric cardiovascular sunt mai expuși riscului de a dezvolta…

- Rețeaua de sanatate REGINA MARIA se alatura inițiativelor de solidaritate cu mediul de afaceri romanesc și sprijina categoria cea mai vulnerabila in acest moment: intreprinderile mici și mijlocii. Nu am...

- Medicover Romania a dezvoltat impreuna cu Atlas Help serviciul MediCall, prima platforma medicala destinata sa reduca nevoia de circulatie si interactiune sociala a romanilor in contextul restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii coronavirusului.

- Spitalul Clinic Colentina din Capitala s-a transformat in centru pentru tratarea pacienților infectați cu coronavirus. Astfel, internarile au fost oprite, incepand cu data de 16 martie.Reprezentanții unitații medicale au anunțat deschiderea unui serviciu online gratuit de evaluare medicala la distanța.…

- Platforma ofera posibilitatea experților din toata China sa lucreze impreuna cu personalul medical din Wuhan, aflat in contact cu pacienții infectați de coronavirus, pentru a-i putea trata. Gigantul chinez de telecomunicații Huawei va pune la dispoziția spitalului Huoshenshan o platforma pentru diagnostic…

- "Am intrat pe site-ul de intalniri Bumble si mi-au inchis contul. Unii dintre utilizatori au semnalat faptul ca nu pot fi cu adevarat eu", a scris pe Twitter actrita in noaptea de duminica spre luni. "Hei, Bumble, sunt exclusa pentru faptul ca sunt eu? Nu ma scoateti din stup'', a adaugat ea cu umor. …

- Sharon Stone, celebra actrita americana, a acuzat o platforma online dedicata intalnirilor ca i-a blocat contul, multi utilizatori estimand ca profilul ei nu putea fi real, anunța news.ro."Am intrat pe site-ul de intalniri Bumble si mi-au inchis contul. Unii dintre utilizatori au semnalat…