- Rețeaua de alimentare cu apa și canalizare a județului Salaj a fost extinsa cu 112 kilometri, printr-o investiție in valoare de peste 72 milioane de lei derulata de Compania de Apa Someș. Lucrarile au fost recepționate in luna decembrie a anului trecut și beneficiaza de o garanție de trei ani. In cadrul…

- Rețeaua de canalizare va fi extinsa in mai multe localitați din Aiud: Primaria a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba Primaria Municipiului a solicitat emiterea acordului de mediu de catre APM Alba pentru extinderea rețelei de canalizare menajera in localitațile Țifra, Garbova de…

- Rețeaua de canalizare menajera va fi extinsa la Teiuș, printr-un proiect de 7,5 milioane de lei. Acord de mediu, solicitat la APM Rețeaua de canalizare menajera urmeaza sa fie extinsa in orașul Teiuș, printr-o investiție de peste 7,5 milioane de lei. Agenția pentru Protecția Mediului Alba a anunțat…

- Conducerea Primariei comunei Chețani anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere sistem de canalizare in satul Hadareni, comuna Chețani, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Chețani, satul Hadareni. "Informatiile privind…

- Conducerea Primariei comunei Batoș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Sistem de canalizare menajera și stație de epurare ape uzate in localitatea Dedrad, comuna Batoș județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Batoș, satul Dedrad.…

- Conducerea Primariei comunei Adamuș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere rețea de canalizare menajera in satul Dambau, comuna Adamuș, județul Mureș", propus a fi realizat in comuna Adamuș, in intravilanul satului Dambau. "Informațiile…

- Toth Jozsef Attila, titularul planului "Construire magazin Penny și magazin cu produse din carne și branzeturi, acces auto și pietonale, trotuare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, reclame pe fațada și in parcare, stalp cu panou publicitar luminos, imprejmuire perimetrala, branșamente la…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului a decis recent, cu prilejul unei ședințe, ca proiectul "Extindere rețea de alimentare cu apa și canalizare menajera in oraș Sovata" propus a fi amplasat in orașul Sovata, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Conform…