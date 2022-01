Rețeaua de canalizare din Livezeni, relocată Conducerea Primariei comunei Livezeni anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem de canalizare ape uzate in localitatea Livezeni, județul Mureș – relocare rețele" propus a fi amplasat in comuna Livezeni, satul Livezeni. Potrivit unui comunicat, informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa web apmms.anpm. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei comunei Santana de Mureș a acordat cantareței de muzica populara Marioara Precup Stoica, in data de 5 decembrie, titlul de Cetațean de Onoare. Decizia a fost luata de Consiliul Local Santana de Mureș prin Hotararea nr. 86 din 26 octombrie 2021, iar ceremonia acordarii titlului a…

- A fost semnat Contractul de finanțare pentru Proiectul „Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19" In data de 5 noiembrie 2021, a fost semnat Contractul de finanțare pentru Proiectul „Dotarea…

- Conducerea Primariei comunei Sangeorgiu de Mureș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere rețea de apa potabila și canalizare menajera in comuna Sangeorgiu de Mureș, județul Mureș, Volum: strada Marton Aron, strada Matei Corvin…

- Printre proiectele propuse spre finanțare in cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" aprobat prin O.U.G. 95/2021 se numara și obiectivul de investiție „Sistem de alimentare cu apa potabila și canalizare pe str. Pictor Grigorescu, str. Mihai Eminescu, str. Cerbului, Mun. Reghin, Jud.…

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a anunțat joi, 28 octombrie, cu prilejul unei conferințe de presa prilejuita de prezentarea bilanțului instituției la implinirea unui an de la depunerea juramantului, ca autoritațile județene au demarat procedurile pentru realizarea investiției…

- Școala Gimnaziala Iernut se poate mandri cu faptul ca in ultimii ani toții elevii care au absolvit clasele a VIII-a au continuat studiile liceale. Cei 600 de copii care invața acum la aceasta școala au un motiv de bucurie in plus: salile lor de clasa ofera condiții care ii ajuta sa aiba performanțe…

- Legea pentru compensarea facturilor și plafonarea prețurilor a fost votata in Parlament The post PLAFONAREA, in vigoare! Proiectul de lege privind facturile la gaze și curent ale romanilor a fost APROBAT appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: PLAFONAREA, in vigoare! Proiectul de lege…

- A fost lansata o licitație de catre ApaVital pentru extinderea rețelei de apa și canalizare in cinci comune mari de langa Iași. Aceasta masura face parte din proiectul major de investiții implementat cu fonduri europene, finanțat prin intermediul Programului Operațional de Infrastructura Mare. Extinderea…