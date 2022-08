Stiri pe aceeasi tema

- ”Contractul pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, semnat astazi, va asigura accesul populatiei din 38 de unitati administrativ – teritoriale din zona la servicii de alimentare cu apa potabila si la servicii de tratare a apelor uzate. Prin…

- ”Comisia Europeana a anuntat aprobarea schemei de ajutor de stat pentru Romania in valoare de 358 milioane de euro pentru sustinerea intreprinderilor in contextul pandemiei de COVID-19, precizand ca aceasta respecta conditiile prevazute in cadrul temporar. Prin aceasta masura sunt sprijinite investitiile…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca, la cererea statelor membre UE, a propus o derogare temporara pe termen scurt de la regulile din Politica Agricola Comuna (PAC) referitoare la rotatia culturilor si mentinerea unor elemente neproductive pe terenurile arabile, informeaza un comunicat de presa al…

- Transmiterea catre Comisia Europeana a 12 din cele 16 Programe Operationale 2021-2027, cu o alocare aproximativa de 33 mld euro (77% din totalul disponibil), distribuirea primelor mii de vouchere sociale ca parte a pachetului guvernamental „Sprijin pentru Romania” si transmiterea primei cereri de…

- Guvernul este in grafic cu actiunile pentru ca Romania sa beneficieze de 10 miliarde de euro din PNRR in 2022, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, informeaza AGERPRES . Premierul a prezidat, luni, reuniunea Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta, care, potrivit…

- Voucherele sociale pentru achiziția de alimente ar putea fi acordate familiilor cu venituri mici, pana la finalul anului 2027. Informația a fost prezentata de ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Romanii cu venituri mici ar putea primi voucherele sociale pentru alimente pana la finalul anului…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a anunțat marți, 31 mai, ca a fost trimisa la Comisia Europeana prima cerere de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, in valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. 2,03 miliarde euro reprezinta sprijin financiar nerambursabil,…

- UPDATE – „Spuneam la ziua Partidului National Liberal, ca preocuparea noastra principala sunt investitiile si investim acum. Trebuie sa investim acum, doar asa cupet sa asiguram functionarea economiei romanesti. Cetateanul este in centrul Programului nostru Guvernamental, iar pentru ca noi sa mentinem…