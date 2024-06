Rețeaua Coldea, mega-afaceri cu străinii! Cum a dat lovitura Dumbravă Rețeaua lui Florian Coldea și Dumitru Dumbrava și-a extins afacerile și in afara țarii. In luna martie a acestui an, Dumitru Dumbrava a inființat o afacere impreuna cu doi olandezi. Noua firma a generalului inregistrat de Catalin Hideg este Gutami WLC SRL, cu sediul intr-o luxoasa cladire de birouri din Sectorul 1. Firma se ocupa cu ”activitați ale holdingurilor”.Administratorii noii societați sunt: Dumitru Dumbrava și olandezii Wieger Wagenaar și Gerrit Jan Pek Zheng. Gutami Romania Holding SRL are ca unic asociat - Gutami Solar Development Romania BV, o firma inregistrata in Zwolle, Olanda.Grupul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, susține, dupa vizite efectuate in China și in Rusia, ca exista riscul izbucnirii celui de-al treilea razboi mondial și confirma interesul țarii sale de a se apropia de grupul de state din formatul BRICS+.Intr-un interviu acordat luni seara pentru postul…

- Poliția a fost alertata imediat și a ajuns rapid la locul incidentului. Echipajele medicale de urgența au acordat primele ingrijiri victimei, care a fost apoi transportata la spital intr-o stare grava.„In aceasta seara, la ora 21.59, Politia Municipiului Baia Mare a fost sesizata prin apel 112, despre…

- Anca Alexandrescu: Cum ați ajuns in valtoarea cu serviciile secrete, cum l-ați cunoscut pe domnul Florian Coldea?Yan Wang: Pe domnul Floraian Coldea ne-am cunoscut in conjuctura la un restaurtant, la studio 80, in 2023, februarie, martie, atunci ne-am cunsot fața in fața, eu știu cine este.Anca Alexandrescu:…

- Poliția a fost alertata imediat și a ajuns rapid la locul incidentului. Echipajele medicale de urgența au acordat primele ingrijiri victimei, care a fost apoi transportata la spital intr-o stare grava.„In aceasta seara, la ora 21.59, Politia Municipiului Baia Mare a fost sesizata prin apel 112, despre…

- Anca Alexandrescu: Cum ați ajuns in valtoarea cu serviciile secrete, cum l-ați cunoscut pe domnul Florian Coldea?Yan Wang: Pe domnul Floraian Coldea ne-am cunoscut in conjuctura la un restaurtant, la studio 80, in 2023, februarie, martie, atunci ne-am cunsot fața in fața, eu știu cine este.Anca Alexandrescu:…

- TAROM opereaza zboruri charter de pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav catre Antalya. TAROM va opera o cursa charter pe saptamana pe ruta Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav – Antalya Airport. Dupa aproape un an de la inaugurarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, 15 iunie 2023, zi…

- Companiile petroliere din Rusia se confrunta cu intarzieri la plata de cateva luni, pentru titeiul si carburantii livrati, deoarece bancile din China, Turcia si Emiratele Arabe Unite au incetinit plațile, noteaza Reuters, preluat de Agerpres.