- Angajați și voluntari ai Crucii Roșii Bacau se afla in aceste zile in județul Iași, in vama Sculeni și la aeroport, pe unde intra zilnic in Romania mii de refugiați ucraineni. Aceștia s-au alaturat eforturilor echipei filialei Iași, acordand asistența populației civile care fuge din calea razboiului.…

- Experienta acumulata in ani de zile, pe parcursul a mii de ore de gatit in diferite restaurante din Iasi si din lume, este folosita acum de maestrii bucatari pentru a gati o masa calda celor care fug din calea razboiului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Arhiepiscopia Dunarii de Jos a acordat 50.000 de lei pentru asigurarea cazarii la Cahul si la Ciamurlia a 120 de refugiati, dar si pentru cumpararea de alimente pentru ucrainenii care ajung in judetul Tulcea pe la Vama Isaccea si realizarea unui transport cu 380 de paturi, 400 de geci si produse de…

- Incepand de ieri, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Satu Mare a debutat campania „Sange pentru Ucraina”. „Nu puteam ramane nepasatori la o asemenea solicitare. Chiar daca o parte dintre colegii noștri au donat in zilele trecute, la nivelul unitații s-au gasit voluntari care sa raspunda prezent…

- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti pune la dispozitia refugiatilor din Ucraina cazare si hrana, informeaza un comunicat de presa al institutiei de invatamant superior. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In weekend, in timp ce desfașurau acțiuni in trafic, colegii au observat o persoana care a oprit autoturismul pe DN2E85 și parea dezorientata, nu au stat pe ganduri și s-au indreptat catre mașina. Cu ajutorul unui participant la trafic care a facilitat dialogul, au ințeles repede ca șoferul este de…

- O echipa de tineri voluntari ai PSD Argeș sunt in aceste momente la Vama Siret pentru a ajuta ucraineni care vin in Romania. Jurnal de pe #granița. Ziua 1 ???????????????? In timp ce unii politicieni au ințeles ca solidaritatea cu Ucraina trebuie manifestata de la tastatura, o echipa de tineri voluntari…

- Salvamontistii din Neamt intervin, la aceasta ora, pentru recuperarea unor tineri din Iasi care au intrat pe traseul care urca de la Cascada Duruitoarea, desi acesta este inchis, in calatoria lor din masivul Ceahlau. Ei s-au abatut de la poteca, aflandu-se intr-o zona cu zapada de peste un metru si…