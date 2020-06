Rețeaua 5G Huawei, inamicul NATO Șeful alianței nord atlantice a avertizat ca Occidentul nu poate ignora ascensiunea Chinei si ca din acest motiv este important ca Regatul Unit sa reanalizeze rolul Huawei in reteaua sa 5G pentru a-si asigura securitatea. “Am incredere ca guvernul britanic isi va proiecta retelele informatice intr-un mod care sa protejeze aceste retele informatice si care […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca Occidentul nu poate ignora ascensiunea Chinei si ca din acest motiv este important ca Regatul Unit sa reanalizeze rolul Huawei in reteaua sa 5G pentru a-si asigura securitatea, informeaza…

- Secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca Occidentul nu poate ignora ascensiunea Chinei si ca din acest motiv este important ca Regatul Unit sa reanalizeze rolul Huawei in reteaua sa 5G pentru a-si asigura securitatea, informeaza…

- Președintele american considera actuala componenta a G7 “depașita” și are in vedere invitarea la urmatorul summit, in toamna, a Rusiei, Coreei de Sud, Australiei și Indiei, dar nu și a Chinei. Actualele țari membre ale G7, respectiv Regatul Unit, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Statele…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus (55 de ani), fiu de militar din Etiopia si fost ministru al Sanatatii si Externelor in tara natala, este primul presedinte african al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Care este adevarul din spatele acuzatiilor presedintelui SUA, Donald Trump?

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Australia si Canada si-au exprimat vineri ''profunda ingrijorare'' cu privire la decizia Beijingului de a impune in Hong Kong o lege privind ''securitatea nationala'', relateaza AFP potrivit Agerpres. Intr-un comunicat comun, ministrii de externe…

- Rusia si China profita de urgenta provocata de pandemie pentru a-si promova interesele in Europa, a avertizat secretarul american al apararii, Mark Esper, intr-un interviu pentru cotidianul italian La Stampa, descriind ca 'maligne' eforturile Chinei de a promova echipamentele de telecomunicatii ale…

- Șeful diplomației britanice, Dominic Raab, îi va ține locul premierului Boris Johnson, aflat la terapie intensiva din cauza coronavirusului, relateaza AFP. Marea Britanie va continua sa se asigure ca planurile premierului Boris Johnson de combatere a pandemiei de coronavirus sunt duse mai departe,…