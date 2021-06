Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad au descins, marți, la domiciliile a 23 de persoane, suspecte intr-un dosar de inșelaciune, fals in declarații și fals in inscrisuri sub semnatura privata. ”Astazi, 1 iunie 2021, peste…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, fac marti dimineata 23 de perchezitii domiciliare, in judetul Vaslui.

- Operațiune a polițiștilor de la Secția 3. Oamenii legii au reușit sa puna mana pe trei barbați din Vaslui care au venit in Timișoara pentru a fura catalizatoare de pe mașini. Indivizii au fost reținuți și urmeaza sa fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventiva.

- Doua dosare penale au intocmit polițiștii dupa violențele fara precedent inregistrate vara trecuta in orașul Murgeni. 24 de oameni au fost trimiși in judecata pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, instigare publica, loviri și alte violențe, uz de arma fara drept, distrugere. In timpul procesului,…

- Dosarul de trafic de minori al jandarmului din Suceava acuzat de DIICOT ca a scos la produs doua eleve ia o turnura uluitoare: aparatorii inculpatului susțin ca, printre barbații care au flirtat cu fetele se afla și angajați ai Jandarmeriei și ai Poliției Suceava.