Rețea europeană care aducea cocaină din America de Sud, dezmembrată. Zeci de persoane arestate, tone de droguri confiscate O importanta rețea de import de droguri in Europa a fost destructurata, cu 40 de persoane au fost arestate in șase țari. Opt tone de cocaina au fost recuperate de poliție, iar bunurile confiscate ajung la cateva zeci de milioane de euro. Europol a anunțat joi destructurarea unei importante rețele de import de droguri in […]

