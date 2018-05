Stiri pe aceeasi tema

- Europol a destructurat o retea de traficanti de persoane care transporta ilegal migranti in camioane din Blcani spre Germania. Trei suspecti au fost arestati de politiile din Romania, Serbia si Marea Britanie.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus marti, in primul discurs pe care l-a sustinut in fata eurodeputatilor reuniti in Parlamentul European (PE) la Strasbourg, sa se creeze un ”program european” privind finantarea colectivitatilor care primesc refugiati, in vederea depasirii ”dezbaterii otravite”…

- De asemenea, folosea un limbaj codificat atunci cand discutau despre tigari. „Colaborarea dintre membrii grupului, in afara de divizarea lucrativa a activitatii, potrivit rolurilor specifice (aprovizionare, depozitare, transport, vanzare, detinere de catre beneficiari) mai cuprindea si alte aspecte,…

- Oamenii legii au descins, miercuri dimineața, in mai multe locuințe de pe raza județelor Timiș și Arad, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup ... The post Rețea europeana de traficanți, destructurata de autoritațile din Romania și Germania appeared first on Renasterea banateana .

- DIICOT Timisoara, impreuna cu EUROPOL si autoritatile din Germania, a declansat, in aceasta dimineata, o operatiune fara precedent de anihilare a unei retele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranti, informeaza pressalert.ro.In paralel, politistii…

- Procurorii DIICOT Constanța au reușit sa probeze activitatea infracționala a 10 persoane, dispunand reținerea lor pentru 24 de ore, acuzate de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si proxenetism. Astazi, vor fi deferite instanței cu propunerea de arestare preventiva