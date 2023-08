Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), Nicu Popescu, a venit cu o reacție dupa ce in spațiul public au aparut informații despre destructurarea unei rețele internaționale de trafic de persoane, care acționa in Grecia, dar avea victime din Romania, Ucraina, Moldova, Bulgaria si…

- INTERPOL a destructurat o retea internationala de trafic de persoane, care actiona in Grecia, dar avea victime din Romania, Ucraina, Moldova, Bulgaria si Georgia. Gruparea exploata femeile pentru prelevare ilegala de ovule sau le folosea ca mame surogat, fiind tinute in cel putin 14 case. Din 2022,…

- Autoritațile pro-europene de la Chișinau inca nu au stabilit vreo legatura cu Congresul Deputaților Poporului, considerat de opozanții ruși care i s-au alaturat, drept Parlamentul Rusiei in exil, fiind recunoscut ca atare in Occident. Deși s-au aratat deschiși sa coopereze cu reprezentanții principalei…

- Azerbaijan desfașoara negocieri cu Republica Moldova, Ungaria și Albania in vederea furnizarii de petrol și gaze. In ultima perioada, in special dupa inceperea razboiului din Ucraina, Azerbaijan a devenit una dintre principalele țari prin care se realizeaza inlocuirea resurselor energetice rusești pe…

- In fluxul din punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița a fost depistat, conform sarcinii INTERPOL, un autoturism dat in urmarire internaționala. Pntru formalitațile de control, efectuate pe sensul de ieșire din Republica Moldova, intrare in Romania, la data de 25 mai 2023 s-a prezentat un barbat…