Stiri pe aceeasi tema

- 29 de romance obligate sa se prostitueze la Londra au fost salvate de polițiști. Totul s-a intamplat in urma unei operațiuni care a vizat destructurarea unei rețele internaționale de trafic de carne vie. Membrii retelei racolau tinere din Romania si le obligau sa se prostitueze in capitala Marii Britanii. Din…

- Politia britanica a arestat 17 persoane, in urma unei operatiuni care a vizat destructurarea unei retele internationale de trafic de carne vie, potrtivit jurnalului de stiri al Antenei 3 de la ora 06.00.Au fost efectuate razii in 16 orase din Marea Britanie, echipa britanica de interventie fiind sprijinita…

- In urma a 12 percheziții domiciliare și a unei operațiuni de prindere in flagrant delict efectuate de polițiștii de la combaterea criminalitații organizate din Buzau, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor 20 de kilograme de droguri de risc. Ieri, 3 octombrie a.c., polițiștii Serviciului…

- Dintre 100.000 prostituate din Italia, 55% sunt romance, iar 37% dintre acestea sunt minore, arata un studiu de caz realizat in ceea ce privește rețelele de prostituție organizate pe teritoriul Italiei.

- Meniurile care contin o varietate mai mare de optiuni vegetariene si vegane pot constitui un imbold pentru ca oamenii sa aleaga astfel de alimente in locul preparatelor care contin peste sau carne, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat luni de Press Association.

- Politia din nordul Greciei arata ca a destructurat ”o rețea a nasterii”, care vindea copii catre cuplurile elene care nu puteau concepe. 66 de oameni sunt suspectati ca faceau parte din aceasta retea, iar 12 au fost deja arestati, scrie de New York Times.

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau, sub coordonarea procurorilor DIICOT Bacau, au efectuat doua perchezitii domiciliare si au pus in executare 5 mandate de aducere, la locuintele unor persoane banuite de trafic de minori, proxenetism si exploatarea cersetoriei.

- Tribunalul Iasi a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a doi proxeneți, acuzați ca au traficat mai multe femei, printre care si o minora, pe care le-au obligat sa se prostitueze in...