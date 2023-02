Stiri pe aceeasi tema

- 131 de teste gratuite, efectuate in cadrul campaniei de prevenire a cancerului de col uterin, la Pitești! In data de 13 februarie 2023, Unitatea Mobila de Screening SCCUT a ajuns la Pitești pentru a desfașura o campanie de prevenire a cancerului de col uterin. In cadrul acestei campanii, au fost efectuate…

- 131 de femei au fost testate gratuit in campania de prevenire a cancerului de col uterin – a aanunțat și prefectul Radu Perianu. Testarea a avut loc la Pitești, iar la Unitatea Mobila de Screening au fost recoltate 128 de teste HPV și 3 teste Babeș-Papanicolau. Ma bucur de faptul ca numarul argeșencelor…

- Pitești, 13 februarie 2023 – Testari gratuite, in cadrul campaniei de prevenire a cancerului de col uterin „Da! Sunt responsabila de sanatatea mea!” Unitatea Mobila de Screening SCCUT va ajunge pe 13 februarie 2023 la Pitești, continuand campania de prevenire a cancerului de col uterin pe care o desfașoara…

- 560 de femei au fost testate in județul Argeș in ultimele 5 luni. Testarile HPV și Babeș-Papanicolau au fost gratuite. Prefectul de Argeș transmite ca Unitatea Mobila de Screening a trecut prin mai multe localitați din Argeș și urmeaza sa ajunga luni, 6 februarie, in comuna Vladești la sediul Primariei…

- In Romania, media incidenței generale a cancerului de col uterin este de 32,3 la suta de mii de femei, mult peste media in statele Uniunii Europene de 12,8 la suta de mii de femei. Ca incidența și mortalitate suntem in continuare primul stat dintre statele membre ale Uniunii Europene. Motivul incidenței…

- Unitatea Mobila de Screening iși continua activitatea in Argeș. Miercuri, 25 ianuarie, de la ora 9:30, va ajunge la Casa de Cultura Bascov. La aceste testari se pot prezenta femei de oriunde din județul Argeș. Condiții de testare: femei cu varste de la 30 de ani la 64 de ani, pentru testarea HPV; tinere…

- Femeile din grupul tinta din Sibiu si intreg judetul sunt invitate sa se programeze la testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV, in cadrul retelei de screening organizata in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu. Pentru a fi asigurat accesul facil al femeilor sanatoase la serviciile medicale…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș, in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, au organizat, in cadrul proiectului Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, "Program de prevenție, depistare precoce, diagnostic…