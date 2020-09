Stiri pe aceeasi tema

- O persoana care lucreaza la unul dintre magazinele de pe Park Lane a declarat pentru Daily Mail ca cei care isi petrec noptile pe strada sunt „aproape toti din Romania” si apar in jurul orei 20.30. Cei care dorm pe jos sunt pasnici si nu au creat nicio problema serioasa, dar ca numarul lor continua…

- O grupare de proxeneti care acționa in Marea Britanie, cu tinere racolate in Romania prin metoda „loverboy”, a fost destructurata la Iași. Proxenetii luau banii obținuți de fete și cumparau locuințe sau mașini de lux, anun'[ MEDIAFAX.Procurorii DIICOT Iași și polițiștii au facut, marți, patru…

- Saptamana trecuta au fost organizate 31 de actiuni operative de amploare, in cadrul carora au fost efectuate aproximativ 200 de perchezitii la membrii unor grupuri infractionale. In urma acestora, 24 de persoane au fost reținute, 38 au fost arestate preventiv, iar alte 22 sunt cercetate sub…

- In aceasta dimineața, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Buzau, au efectuat 28 de perchezitii domiciliare, in județele Buzau și Galați, la persoane banuite de trafic de substanțe psihoactive. Descinderile au vizat persoane…

- 20 de persoane au fost audiate, iar 15 dintre ele reținute, dupa 19 percheziții facute de polițiști și procurori DIICOT din Oradea, in Romania și Ungaria, la persoane suspectate de trafic de droguri, anunța MEDIAFAX.Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurorii…

- O grupare infractionala banuita a fi specializata in trafic de minori a fost destructurata in urma a opt perchezitii efectuate in judetul Giurgiu, doua persoane fiind retinute. "Politistii din cadrul BCCO Bucuresti - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Giurgiu si procurorii DIICOT din…