Reţea de proxeneţi care exploata sexual românce în Barcelona, destructurată de Crăciun Politistii spanioli au facut perchezitii in patru imobile din Barcelona. Patru persoane au fost arestate in orasul spaniol. De asemenea, alte doua persoane au fost arestate in Ploiesti sub acuzatia de trafic de persaone si trafic de droguri. Politistii au confiscat 6.000 euro, 11 telefoane mobile, o motocicleta, instrumente pentru modificarea narcoticelor, 150 de grame de cocaina, doua pistoale si mai multe arme albe, potrivit evz.ro. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate din Dambovița au descins, luni dimineața, in 30 de locații din zona Pucioasa, Post-ul DAMBOVIȚA: Rețea de trafic și consum de droguri, destructurata. 70 de persoane aduse la audieri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii din Cugir au organizat o actiune cu efective marite, in oraș. Au fost legitimate peste 150 de persoane, controlate zeci de autovehicule și au identificate 5 persoane banuite de savarșirea de fapte penale. Potrivit IPJ Alba, joi, Poliția Orașului Cugir a organizat o actiune cu efective marite,…

- Politia britanica a arestat 17 romani, in urma unei operatiuni care a vizat destructurarea unei retele internationale de trafic de carne vie. Politistii au descoperit 29 de presupuse victime in urma interventiei.

- Procurorii DIICOT au facut dezvaluiri incredibile din ancheta care vizeaza un cunoscut clan de interlopi din Prahova. Opt din cei zece indivizi reținuți miercuri au fost plasați in arest preventiv. IJP Prahova a anunțat ca pentru opt persoane au fost emise mandate de arestare preventiva, iar…

- In urma a 12 percheziții domiciliare și a unei operațiuni de prindere in flagrant delict efectuate de polițiștii de la combaterea criminalitații organizate din Buzau, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor 20 de kilograme de droguri de risc. Ieri, 3 octombrie a.c., polițiștii Serviciului…