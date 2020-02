Stiri pe aceeasi tema

- Salariații societații Chimcomplex Borzești – unitatea din Onești ar putea veni la serviciu, in curand, cu banderole albe pe braț, semn al unei greve japoneze care ar putea fi declanșata daca nici urmatorul termen al negocierii Contractului Colectiv de Munca (CCM), din 10 februarie, nu le va da satisfacție.…

- La Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, din Onești, au fost inaugurate trei noi spații de invațamant dedicate activitaților practice ale elevilor. Dotarile noilor laboratoare au fost facute cu sprijinul societații Chimcomplex Borzești. Inaugurarea a avut loc in prezența primarului municipiului Onești,…

- Directoarea Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” din Onești, dr. Oana Mihaela Secara, și-a depus mandatul cu trei saptamani inainte de incheierea acestuia. „Doua sunt motivele acestei demisii – spune primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc. Unul este de natura financiara, pentru ca doamna…

- De la 1 februarie, in municipiul Onești tirurile, mașinile parcate neregulamentar, mașinile expuse la vanzare și cele abandonate sau fara stapan vor putea fi ridicate de autoritatea locala. Primarul municipiului, ing. Nicolae Gnatiuc, și Comisia locala pentru siguranța traficului in Onești au analizat…

- La data de 08 ianuarie a.c., o patrula de poliție din Onesti, in timp ce se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu au depistat in trafic, un barbat de 41 de ani, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influenta alcoolului. In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a fost…

- Consilierii locali ai municipiului Onești au stabilit taxele și impozitele locale pentru 2020. In expunerea de motive a acestui proiect de hotarare primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc a menționat: „Trebuie sa venim cu taxe și impozite din ce in ce mai mici dar și sa vedem ceea ce avem de facut…

- Primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, și-a inscris pe agenda acestui an proiectul unui pasaj pe sub calea ferata care traverseaza șoseaua naționala DN 11A la intrarea acesteia in oraș dinspre Bacau. Circulația pe șosea este uneori oprita de trecerea trenurilor, ceea ce amplifica disconfortul…

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Buhuși a primit o autospeciala noua pentru stingerea incendiilor. Valoarea acesteia este de 1,3 milioane de lei. Consiliul Județean Bacau a contribuit cu 90% din suma, restul fiind suportat de bugetul local. Autospeciala are dotari ultramoderne: capacitate…