Stiri pe aceeasi tema

- Conform anunțului facut de Facebook, conturile, care functionau in Romania, il promovau pe Donald Trump in vederea realegerii lui. Potrivit raportului publicate de Facebook, au fost inhise 35 de conturi de Facebook, 3 pagini și 88 de conturi de Instagram. "Activitatea avea originea in Romania…

Twitter a anuntat marti seara ca inchide mii de conturi care sustin teoria ca exista o conspiratie impotriva presedintelui Donald Trump si a sustinatorilor lui, cunoscuta sub numele „QAnon".