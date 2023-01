Stiri pe aceeasi tema

- Marturiile cutremuratoare ale unor cerșetori in strainatate, intr-un dosar la Curtea de Apel Alba Iulia. Cum au fost exploatați Timp de aproape 10 ani, o rețea care ducea oameni la cerșit in diferite țari Uniunea Europeana a exploatat mai multe persoane care erau obligate sa cerșeasca, iar toți banii…

- 20 din țarile membre NATO și-au epuizat potențialul de a furniza arme Ucrainei, au declarat surse din Alianța, pentru New York Times. Doar 10 state din Alianța Nord-Atlantica, printre care SUA, Franța, Germania, Italia și Țarile de Jos, mai pot aproviziona țara invadata de Rusia cu echipament militar.Dupa…

- Comunitatea europeana este principalul partener al firmelor ieșene: peste 65% din valoarea marfurilor exportate in primele șapte luni ale anului reprezinta exporturi catre țari care fac parte din Uniunea Europeana. Ponderea crește la 85% cand adaugam și alte state din Europa, dar care nu fac parte din…

- Numarul celor care traiesc in Anglia si Tara Galilor, nascuti fiind insa in afara Marii Britanii a ajuns la 10 milioane, in principal printr-o crestere uriasa a numarului de cetateni romani, arata cele mai recente date de recensamant publicate de Oficiul national de statistica de la Londra, citate de…

- Puscasii marini americani vor amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granita cu Ucraina, anunta Ambasada Romaniei in Statele Unite, intr-o postare pe Facebook. Radarul va asigura „detectarea, urmarirea si identificarea tintelor aeriene" si va acoperi estul Ucrainei si bazinul central si vestic al…

- Decizie la Curtea de Alba Iulia: Hunedorean violator in Marea Britanie, transferat in Romania pentru executarea pedepsei Un roman care a fost condamnat pentru o serie de violuri in Marea Britanie va fi adus in Romania pentru a-și executa pedeapsa. Cererea de transfer in Romania a fost admisa de magistrații…

- In perioada 28 – 31 octombrie 2022, o delegație a Primariei municipiului Piatra-Neamț, condusa de primarul Andrei Carabelea, a fost la Roanne, in Franța, pentru sarbatorirea a 30 de ani de infrațire cu orașul din regiunea Ron-Alpi. La invitația primarului din Roanne, care este și președintele Aglomerației…