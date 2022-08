Rețea de canalizare extinsă în Mădăraș Conducerea Primariei comunei Madaraș anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite pentru proiectul "Extinderea rețele de canalizare menajera in comuna Madaraș, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Madaraș, satele Madaraș și Fanațele Madarașului. "Decizia autoritații de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

