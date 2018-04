Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Facebook au scazut miercuri cu aproape 3% intr-o singura zi la Bursa din New York, pretul pe actiune ajungand sub pragul de 170 de dolari, pe fondul controverselor privind firma de marketing politic care ar fi folosit informatii a milioane de utilizatori fara acordul lor, arata Bloomberg.

- Preluam, cu acordul autoarei, un articol care vorbește de amenințarea grava pusa de activitațile Rusiei in Marea Britanie și, la modul general, in Occident. Ultimele evenimente ale scenei internaționale surprind evoluții extrem de ingrijoratoare in legatura cu relațiile dintre…

- Otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia 'nu este problema' Rusiei, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. Potrivit mai multor publicatii britanice, premierul britanic Theresa May, care va…

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit. Frigul din ultima saptamana a pus la incercare reteaua de energie a Europei.…

- Michel Barnier, negociatorul principal al Uniunii Europene in problema Brexitului, a facut public un document de 160 de pagini care se dorește un draft al textului de separare intre Marea Britanie și Uniunea Europeana. Documentul in sine nu aduce noutați in ceea ce privește poziția Uniunii…

- Indicele american Dow Jones a inregistrat vineri cel mai mare declin din iunie 2016, pe fondul corectiei pietei si al cresterii randamentelor obligatiunilor, investitorii anticipand ca inflatia mai ridicata din Statele Unite va determina Rezerva Federala (Fed) sa accelereze majorarea dobanzilor,…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, din cauza declinului exporturilor, arata datele publicate de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA, Bloomberg si Xinhua, scrie agerpres.ro.