Retailul in vreme de pandemie. Povestea liloo, un magazin de haine pentru nou nascuti si copii Anul 2020 a fost plin de provocari pentru retailerii din intreaga lume. In contextul crizei determinate de aparitia noului virus, majoritatea companiilor s-au confruntat cu o scadere brusca a vanzarilor si au fost nevoite sa se adapteze la noile cerinte.



Pentru a putea supravietui in perioada pandemiei, multi retaileri si-au modificat strategia de business si au trecut in mediul online sau au inceput sa ofere produse mai relevante pentru clienti in aceasta perioada.



Magazinul liloo a fost inca de la inceput online, ceea ce a reprezentat un avantaj in timpul pandemiei. Acest… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

