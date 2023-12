Retailerul ucrainean Aurora Multimarket a deschis șapte magazine in Romania. Lanțul de magazine are in plan sa deschida alte 70 de magazine in țara noastra in decursul anului viitor. La momentul actual, lanțul ucrainean de magazine Aurora Multimarket are deja patru unitați deschide in județul Suceava, cate doua in municipiul Suceava și municipiul Falticeni. La acestea se aduaga și unitațile deschise in Iași, Botoșani și Bacau. Gigantul are in plan sa intre in Republica Moldova, primul magazin urmand a fi deschis la finele anului viitor sau in 2025. In ceea ce privește piața din Ucraina, retailerul…