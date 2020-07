Magazinul are o suprafata totala de 1.350 mp. Compania nu precizeaza care este valoarea totala a investitiei. JYSK are o strategie prin care inchiriaza spatii de la dezvoltatori, fara a construi de la zero magazinele. ”Ne doream sa fim prezenti si in zona de sud, o zona in plina dezvoltare pe care nu o acopeream, si ne bucuram ca am gasit un spatiu potrivit pentru conceptul nostru de magazin, in Grand Arena Mall. Acum, cu cele 10 magazine din Bucuresti, suntem prezenti in toate zonele Capitalei. Ca si in restul magazinelor noastre, am implementat toate masurile de preventie pentru a evita raspandirea…