Retailerul român de optică Lensa a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 134 de milioane de lei, în creştere cu 70% faţă de 2021 ”Retailerul roman de optica Lensa inaugureaza 10 ani de activitate, cu o cifra de afaceri cumulata de peste 317 de milioane de lei in perioada mai 2013 – decembrie 2022. In 2022, Lensa a consemnat o crestere a cifrei de afaceri de 70% fata de 2021, ajungand la venituri totale de peste 134 de milioane de lei”, anunta compania. Compania detine un magazin online si o retea de 48 de showroomuri in 25 de orase din tara. Investitiile in dezvoltarea retelei de magazine au ajuns in prezent la circa 5,5 milioane de euro. In ultimul an, Lensa a adoptat o strategie de expansiune accelerata, astfel ca in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

