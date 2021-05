Stiri pe aceeasi tema

- Penny Romania isi propune sa investeasca 5,128 milioane de lei, respectiv echivalentul a peste un miliard de euro, pana in 2029, in principal in extinderea retelei sale pana la un total de 619 magazine si 6 centre logistice, informeaza compania printr-un comunicat transmis marti AGERPRES. …

- ​Tesla Motors a anunțat afaceri de peste 10 miliarde dolari în primele trei luni ale anului și profit net de 438 milioane dolari, fiind cel mai bun trimestru I din istoria companiei. Este al șaptelea trimestru consecutiv când Tesla face profit, iar la cifra de afaceri a fost al doilea cel…

- Anuntul a fost facut joi de AT&T, condusa de John Stankey. Cifrele comunicate au depasit asteptarile de pe Wall Street. Compania-mama a comunicat 43,9 miliarde de dolari venituri si castiguri ajustate pe actiune de 86 de centi. Acesta a fost, potrivit AT&T cel mai bun prim trimestru de an al companiei…

- Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, controlata de omul de afaceri Ștefan Vuza, anunța pentru 2020 un profit net de 95 de milioane de lei, cu 0 EBITDA de 257 de milioane de lei, reprezentand 22% din cifra de afaceri de 1,2 miliarde de lei. Compania vrea…

- Europa trebuie sa pompeze 300 de miliarde de euro (355 de miliarde de dolari) in infrastructura sa de telecomunicatii pana in 2025, daca vrea sa dezvolte o retea ultra rapida 5G in cele 27 de state membre UE, pentru a sprijini cresterea economiei si a profita de potentialul

- BCR, banca deținuta de Erste Bank, a acordat credite noi pentru persoane fizice și microintreprinderi de 8 miliarde de lei in 2020. Comparativ cu 2019, BCR și-a majorat cota de piața la creditele de consum nou acordate in moneda locala pana la 17.4% (+1,6 pp), precum și la creditele ipotecare nou acordate…

- "In anul 2020, Romgaz estimeazao cifra de afaceri consolidata in valoare de 4,1miliarde lei, comparativ cu 5,1 miliarde lei realizata in anul 2019. Diminuarea cifrei de afaceri provine din diminuarea cu 24,48% a veniturilor din vanzarea gazelor naturale, atat a celor din productia Romgaz, cat si a celor…

- Conglomeratul industrial Siemens pregateste scoaterea la vanzare a diviziei care se ocupa de tehnologia si echipamentele de semnalizare, in cadrul planului de eficientizare a operatiunilor si renuntarea la activele care nu sunt de baza, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…