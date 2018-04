Retailerul olandez C&A se extinde in eCommerce si deschide magazin online in 11 tari, inclusiv in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 aprilie 2018, a noilor norme privind asigurarea portabilitații transfrontaliere a serviciilor de conținut online in cadrul spatiului comunitar. Prin intermediul aplicarii acestui regulament, cetațenii europeni…

- MAE anunta introducerea unor noi norme ale UE care garanteaza cetatenilor europeni care cumpara sau se aboneaza la servicii digitale online, ca difuzarea de filme, transmisii de evenimente sportive, etc, au acces la ele si cand calatoresc sau locuiesc temporar in alte state membre. Ministrul delegat…

- OVS, retailer de imbracaminte din Italia, a deschis primul magazin din Romania, in centrul comercial Ploiesti Shopping City sub brandul OVS Kids. 0 0 0 0 0 0

- Restaurantul ce dispunde de 60 locuri in interior și 30 locuri pe terasa, are un design primitor reinterpretat cu elemente speciale reprezentand o combinație uimitoare. Implementarea conceptului Fresh Doner a necesitat o investiție de aproximativ 55.000 euro. Carnea folosita in prepararea produselor…

- Romanii se lasa din nou prinsi de febra cumparaturilor, in aceasta perioada, si, pentru ca timpul nu ne mai permite sa strabatem magazinele, online-ul este cea mai la indemana solutie. De la retaileri care livreaza in aceeasi zi pana la micile magazine online nisate, solutia salvatoare este, de fapt,…

- Din momentul in care Internetul și-a facut loc in viața noastra de zi cu zi, cumparaturile s-au mutat pe online, inregistrand o tendința de urcare constanta. Cu un singur click, oamenii pot achiziționa orice tip de produse, din orice colț al lumii, la prețuri variate. Deschiderea unui magazin online…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, potrivit Reuters.

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, potrivit Reuters.