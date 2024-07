Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de baschet masculin U16 a Romaniei se pregatește in aceste zile la Targoviște. Micii ,,tricolori” trag din greu pe durata stagiului de pregatire din fosta cetate de scaun a Țarii Romanești. Romania U16 va susține la Targoviște, in aceasta saptamana, doua meciuri amicale. In zilele de…

- Primark, retailerul internațional de moda, a anunțat astazi data deschiderii celui de-al treilea magazin din Romania. Acesta va fi primul magazin Primark din partea de vest a țarii, situat in proiectul mixt Iulius Town Timișoara. Primark Timișoara se va deschide pentru clienți miercuri, 7 august, la…

- Retailerul german Lidl, liderul pieței comerțului alimentar din Romania dupa cifra de afaceri din 2023, va deschide in curand cel mai mare centru logistic al sau din Romania, in Ariceștii Rahtivani, Prahova.Depozitul de 73.

- Premierul Marcel Ciolacu iși face deja planurile post-alegeri, dupa ce se va ieși din logica electorala. In acest sens, in anul 2025 va urma o reforma fiscala, prin care se va reașeza intreg sistemul de taxe din Romania.

- Generalul-locotenent Gheorghița Vlad, șeful Statului Major al Apararii, a anunțat recent ca Romania se pregatește intens pentru o posibila escaladare a conflictului din Ucraina. Aceasta declarație vine intr-un moment in care tensiunile din regiune sunt in creștere, iar incertitudinile geopolitice impun…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau de la București, Klaus Iohannis, ca Romania pregatește un nou pachet de asistența militara pentru Ucraina.

- Recent, un sistem american de aparare antiaeriana Patriot a fost relocat in apropierea unui important oraș din Romania. Noul sistem Patriot a fost instalat in locul unui alt sistem care era operațional in ultimele șase luni.

Zabka are planuri ambițioase de extindere pe piața locala, urmarind sa dezvolte o rețea de 200 de magazine de proximitate