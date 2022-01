”Primark, retailerul international, si-a anuntat astazi planurile de lansare in Romania prin deschiderea primului magazin in Bucuresti, localizat in centrul comercial ParkLake, spre sfarsitul acestui an. In acest fel, retailerul marcheaza inca un reper important in continua sa extindere in Europa si SUA”, anunta compania. Noul magazin va marca intrarea Primark pe cea de-a patra piata central si est europeana, dupa inaugurarea cu succes a magazinelor sale din Slovenia, Polonia si Republica Ceha din ultimii ani. Primark, un retailer irlandez, a fost infiintat in Dublin, Irlanda acum mai bine de…