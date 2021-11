GastroArt: Romii, primii nostri chefi

Am scris aici despre primii nostri bucatari expati, despre know how ul strain din cuhniile voievodale. Dar in afara de aceste exceptii notabile bucatariile boierilor erau oranduite si conduse de tigani robi sau liberi . Despre ei e aceasta insiruire de citate. Ionescu Gion in Istoria Bucurestilor scrie ca romanii erau insa destul… [citeste mai departe]