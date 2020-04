Stiri pe aceeasi tema

- Debenhams se pregateste pentru declararea falimentului si intrarea in administrare speciala, dupa ce compania care comercializeaza imbracaminte a fost nevoita sa isi inchida toate magazinele din cauza restrictiilor adoptate de autoritati pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, transmite…

- Inca trei persoane au murit din cauza coronavirusului, pe teritoriul Romaniei. Marți seara, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca este vorba de trei persoane internate la Spitalul din Suceava: – Barbat , 59 ani, pacient Spitalul Județean de Urgența Suceava, fara posibila expunere precizata. Data…

- Ryanair aduce toate avioanele la sol și estimeaza ca nu va opera zboruri in aprilie si mai, din cauza pandemiei de COVID-19, in afara celor umanitare Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat marti ca estimeaza ca nu va opera zboruri in urmatoarele doua luni, aprilie si mai, din cauza restrictiilor…

- Retailerul online a declarat faptul ca, temporar, angații care lucreaza in depozite, centre de livrare și magazine alimentare vor fi plați cu 2 dolari pe ora, pana la sfarșitul lunii aprilie. In același timp, și muncitorii din Marea Britanie și din alte țari europene vor beneficia de mariri salariale.…

- Grupul aeronautic european Airbus intentioneaza sa-si restructureze divizia de aparare si spatiala, renuntand la 6,7% din forta de munca, intr-o incercare de a redeveni profitabil, transmit Xinhua si Bloomberg. Conform planului de restructurare prezentat in decembrie, vor fi concediati 2.362…

- O companie aeriana regionala daneza ar putea plati despagubiri unui câine dupa ce zborul spre Italia în care acesta trebuia sa se îmbarce a fost anulat, a informat Autoritatea pentru Transport Daneza (DAT), citata de DPA și Agerpres.Câinele, pe nume Jack, urma sa ia un zbor…

- ”Dintr-o mare precautie si pe baza ultimelor recomandari ale expertilor din domeniul sanatatii, inchidem birourile noastre corporative, magazinele si centrele de contact din China continentala, pana pe 9 februarie" , a anuntat Apple intr-un comunicat, anuntand ca asteapta sa redeschida magazinele,…

- Grupul petrolier american Chevron a inregistrat, in trimestul patru din 2019, o pierdere de 6,6 miliarde de dolari din cauza cotațiilor internaționale reduse ale petrolului și gazelor naturale și din cauza unei reevaluari a activelor in valoare de 10,4 miliarde de dolari, transmite Reuters.In…