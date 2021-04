Stiri pe aceeasi tema

- Amazon Prime a depasit pragul de 200 de milioane de abonati la nivel global, a anuntat fondatorul Jeff Bezos in ultima scrisoare transmisa actionarilor din postura de CEO, potrivit Variety. In ianuarie 2020, Bezon anunta ca platforma are 150 de milioane de membri. Compania rareori anunta astfel…

- Elit Cugir NU a avut pierderi in 2020: Afacerea de peste 100 de milioane de euro, aproape neatinsa de pandemie Unul dintre cei mai mari producatori de mezeluri din Romania, Elit Cugir, a reușit sa salveze anul 2020 și sa nu inregistreze pierderi, la vanzari similare celor din 2019. Compania deținuta…

- "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 1 martie, actiunile Agroland Business System, societatea care opereaza cea mai extinsa retea de magazine agricole din Romania, vor intra la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB. Actiunile Agrolandvor…

- "Impact Developer & Contractor a inregistrat in anul 2020 venituri din vanzarea proprietatilor imobiliare in valoare de 42,7 milioane euro, in crestere cu 29,4% fata de anul 2019, reprezentand din acest punct de vedere cel mai bun rezultat al dezvoltatorului, din ultimul deceniu. Intr-un an marcat de…

- JLL Romania l-a recrutat pe Ciprian Sirbu, fost consultant la Vivre, in vederea asigurarii de servicii de Supply Chain pe piața locala. Mișcarea vine in contextul in care, la inceputul acestui an, compania de consultanța imobiliara JLL a incheiat, la nivel mondial, o alianța cu Mibach Consulting pentru…

- "Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, conform cifrei de afaceri, aloca 1 milion de euro, anul acesta, pentru a sustine dezvoltarea business-ului. Compania continua, astfel, planul de investitii inceput anul trecut, cand a alocat peste 2 milioane de euro,…

- La inceputul acestei luni, WhatsApp a anunțat cateva modificari la nivelul politicii lor de confidențialitate. Aceste modificari afirma ca datele de pe WhatsApp vor fi partajate cu Facebook. Utilizatorii nu au de ales in aceasta situație, indiferent daca ulterior au ales sa foloseasca o alta platforma…

- Pe 14 ianuarie 2021 a fost lansat Samsung Galaxy S21 5G, pentru care cererea inițiala ar putea fi mai mare decat cea pentru Galaxy S20. Compania sud coreeana se așteapta sa livreze 26 de milioane de unitați din noile telefoane – exact același numar de dispozitive precum in cazul Galaxy S20. Surse spun…