- Din ce in ce mai multe companii din Romania aleg sa ofere angajaților și colaboratorilor coșuri cadou de Craciun. Nișa de retail de cadouri corporate gourmet se dezvolta an de an, firmele preferand calitatea ridicata pe acest segment.

- Magazinul nu aplica reducerile din pretul de referinta, fiind descoperite pe site peste 1.000 de produse cu abateri de pret. Comisarii institutiei au propus suspendarea activitatii pana la incetarea practicii comerciale incorecte. Altex a transmis ANPC ca nu poate fi corect intr-o piata unde nimeni…

- Romanii care merg in Italia ar putea intra in carantina. Varianta este susținuta de consilierul pentru sanatate al regiunii Lazio, Alessio D’Amato. Autoritațile sanitare din Italia evalueaza toate masurile defensive care vor fi declanșate intre lunile noiembrie și decembrie. Creșterea numarului de infecții,…

- „Cu regret trebuie sa spun ca ultimele centralizari facute la nivelul caselor de pensii județene indica o creștere semnificativa a numarului solicitarilor pentru plata ajutoarelor de deces.Este o realitate foarte trista, dar se cuvine ca ea sa fie cunoscuta - numai la nivelul Capitalei vorbim de o dublare…

- Considerat un gest elegant, a oferi coșuri cadou gourmet de Craciun devine un obicei in tot mai multe companii din Romania, urmandu-se de altfel trendul internațional trasat de statele cu economii dezvoltate. Coșurile de Craciun, conținand produse demne de a introduce destinatarul și familia acestuia…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, marti seara, suplimentarea stocurilor de urgenta cu 500 de noi concentratoare de oxigen. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, marti seara, Hotararea nr. 79 pentru aprobarea majorarii cantitatilor de produse din categoria…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comparat guvernul cu o echipa de fotbal, al carei proprietar ar fi Klaus, care de 8 luni nu se prea antreneaza, sta mai mult la bautura cu antrenorul și se face ca joaca. Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus ca Romania se confrunta in prezent cu trei mari crize. „Noi…

- Terapia – o companie SUN PHARMA, cel mai mare producator de medicamente din Romania, anunța lansarea unei ample campanii aniversare, denumita simbolic „De 100 de ani impreuna pentru oameni, pentru viața”, prin care marcheaza celebrarea a 100 de ani de prezenta neintrerupta pe piața farmaceutica locala.…