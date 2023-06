Retailerii recunosc: „Majorările de prețuri țin de programul de Guvernare” Dupa ce ministrul Petre Daea a lansat acordul voluntar intre retaileri și procesatori la lapte, acum Guvernul incearca o masura similara și la alte produse alimentare de baza. Retailerii par sa fie destul de reticenți, insa, fața de astfel de programe și se plang de lipsa de predictibilitate din Romania. „Lipsa de predictibilitate este cea mai mare problema in 2023. Nu e ușor, anul acesta este mai greu, fața de alți ani”, spune Valer Hancaș, Corporate Affairs&Communication Director la Kaufland Romania&Moldova. La nivelul rețelei Kaufland, in acest an, nu au fost consemnate creșteri de prețuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trump incearca sa se apere in dosarul secretelor de stat: Spune ca era prea 'ocupat' sa trieze secrete de statFostul presedinte american Donald Trump, care vrea sa se intoarca la presedintie in 2024, inculpat de gestionare neglijenta a secretelor de stat dupa plecarea sa de la Casa Alba, s-a aparat…

- "Noi spunem 800 de euro salariul minim, dar cu 25% impozitarea muncii pentru primii 5.000 de lei. Nu este afectat bugetul de pensii si asigurari sociale in felul acesta. In valori nominal avem, tot 1.100 de lei avem si dintr-un salariu minim de 1.000 de euro.In anul 2000, aveam 800.000 de angajati…

- PSD si Ciolacu au scris in Programul de guvernare ca romanii sunt „sclavii moderni" ai Europei si ei sunt gata sa repare aceasta nedreptate. Declaratia pare mai degraba populista, existand exemple care il contrazic pe Ciolacul si PSD. PSD si premierul desemnat Marcel Ciolacu cred ca romanii sunt „sclavi…

- Agricultorii din mai multe raioane ale Republicii Moldova participa astazi la proteste. Asociația Forța Fermierilor a anunțat marți, 6 iunie, ca manifestațiile vor avea loc deoarce discuția cu prim-ministru, Dorin Recean, inițiata in ultimul moment de șeful Cabinetului de miniștrii, nu s-a soldat cu…

- ROMANIA. Echipa de PR a lui Marcel Ciolacu, platita consistent din banii romanilor, incearca din rasputeri sa ne convinga de faptul ca acesta, deține opusul “calitaților” unora dintre politicienii romani … lipsa educației, a experienței profesionale, a integritații și a moralitații, dorința de a face…

- Mii de fermieri romani protestat in mai multe judete din tara si in Capitala, nemultumiti de solutia gasita de Comisia Europeana la problemele cu care se confrunta sectorul agroalimentar romanesc din cauza cerealelor ucrainene ieftine care au inundat piata din Europa. In Bucuresti, protestul a inceput…

- Constructorul auto american a prezentat joi E-Transit Courier, un nou vehicul comercial complet electric, care ofera conectivitate si productivitate imbunatatite pentru clientii de vehicule comerciale compacte si a carui productie va incepe in 2024 la fabrica Ford Otosan Craiova, informeaza un comunicat…