Retailerii nealimentari din mall-uri ameninta ca nu deschid magazinele, suparați ca proprietarii centrelor comerciale le cer chirie pentru perioada starii de urgența Patronatele din retailul nealimentar solicita proprietarilor de centre comerciale agrearea unei noi intelegeri prin care sa existe chirie zero in perioada pandemiei de coronavirus, in caz contrar amenintand cu boicotarea redeschiderii magazinelor. "Este un apel disperat, pentru că suntem într-o situaţie disperată. Există proprietari de centre comerciale care au înţeles conjunctura extraordinară…